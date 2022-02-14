ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة باختيار رئيس جديد للحكومة، كونه القرار الأول لتشكيل حكومة الذي يأتي بأيادٍ ليبية منذ عام 2014 ومن دون تدخل أممي أو للدول المتدخلة في الشأن الليبي.

بن شرادة، وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري الأحد أوضح أن جلسة البرلمان الخميس الماضي، أنهت المسألة الدستورية، كما هو متفق عليها بين مجلسي النواب والدولة على تضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري وتغيير الحكومة.

وأشار إلى أن لا صحة لما صرح به أعضاء من مجلس الدولة بشأن عدم موافقة المجلس على القرارين، معتبرًا أنّ الخلاف بين أعضاء المجلس أمر طبيعي، فلكل قرار معارضون.

وحول رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رأى بن شرادة أن هذا الموقف أصبح تقليدًا من قبل الجميع، وألا خيار أمام الدبيبة سوى الانصياع وتسليم السلطة.

ورأى بن شرادة أن خيار المواجهة المسلحة لن يجد مؤيدين من الشباب وعموم الشعب الليبي، خصوصًا بعد الدروس التي استخلصوها من صراعات السنوات الماضية، مشددًا على أنّ هذا خيار المواجهة يطرحه السياسيون فقط، لجرّ الليبيين إلى مربع الصراع، وهو خيار سيبوء بالفشل.