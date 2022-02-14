ليبيا – وصف حازم الرايس رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير خطوة تكليف البرلمان لفتحي باشاآغا بتشكيل حكومة وحدة بـ”العبثية ومن أجل البقاء في السلطة”، مضيفًا أن بقاء عبد الحميد الدبيبة في حكومة الوحدة، إلى شهر يوليو المقبل، هو وفق خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها من قبل ملتقى الحوار الوطني الليبي برعاية أممية عام 2021.

الرايس وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري رأى أن هدف البرلمان من تشكيل حكومة مؤقتة موازية هو تعقيد المشهد السياسي، وعدم الذهاب إلى الانتخابات كي يبقى البرلمان في السلطة لفترة أطول، إضافة إلى مجلس الدولة الذي تماهى مع البرلمان في هذه الخطوة.

الرايس ختم بالقول: “نحن أمام خيارين للبلاد، إما العودة إلى الانقسام السياسي عبر حكومتين كما كانت عليه في السنوات الأخيرة، أو أن يتراجع البرلمان عن هذه الخطوة وتبقى حكومة الوحدة تسير الأمور لشهر يوليو المقبل”.