السعودية – أعرب مهاجم نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب المغربي، وذلك بعد قرابة عام تقريبا من اعتزاله اللعب دوليا.

وكتب حمد الله أمس الأحد على حسابه في موقع “إنستغرام”: “أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي في جميع الاستحقاقات، ولن أتردد أبدا دون شرط في تلبية دعوة المنتخب الوطني للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك واجب وشرف لأي لاعب”.

وكان حمد الله، الذي اعتزل اللعب دوليا في نوفمبر 2019، كذّب في تدوينة سابقة نشرها أمس أيضا، مدرب المنتخب المغربي الحالي البوسني وحيد خاليلوزيتش، الذي قال في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب خروج “أسود الأطلس” من بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إن حمد الله اشترط اللعب أساسيا لحمل قميص المنتخب المغربي.

وقال حمد الله في رده على تصريح خاليلوزيتش: “ذكر (خاليلوزيتش) أنني أشترط أن ألعب أساسيا أو عدم تلبية دعوة المنتخب. هذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتا، وهو غير صحيح أبدا”.

كما أكد حمد الله أنه لم يكن هناك أي اتصال أو تواصل بينه وبين خاليلوزيتش أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشراف المدرب البوسني على المنتخب المغربي أي منذ عام 2019.

ولم يخض حمد الله أي مباراة مع منتخب المغرب منذ العام 2019، وكان ضمن قائمة “أسود الأطلس” لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر صيف العام 2019، لكن مدرب منتخب المغرب حينها، الفرنسي هيرفي رينارد، استبعده قبل بداية البطولة بعد أزمة بين اللاعب وزملائه عقب خلاف على أولوية تسديد ركلة جزاء في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب سيواجه الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا في نهاية مارس المقبل، لتحديد المتأهل منهما لنهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.

المصدر: RT