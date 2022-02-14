الولايات المتحدة – ادعى المؤسس المشارك لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره سان فرانسيسكو في منشور على “تويتر” هذا الأسبوع أن “أكبر الشبكات العصبية اليوم” يمكن أن تكون بالفعل “واعية قليلا”.

ولم يوضح إيليا سوتسكيفر، من شركة OpenAI النظام أو الأنظمة التي كان يشير إليها.

ومن المحتمل أنه كان يشير إلى OpenAI’s GPT-3 – نظام معالجة لغة متقدم تم تطويره للترجمة والإجابة عن الأسئلة وملء الفراغات بالكلمات المفقودة. وسرعان ما أثارت تغريدة سوتسكيفر الخفية نقاشا بين الخبراء في هذا المجال.

ورد توبي والش، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في سيدني، في تغريدة قال فيها: “في كل مرة يتم فيها بث مثل هذه التعليقات التخمينية، يستغرق الأمر شهورا من الجهد لإعادة المحادثة إلى أكثر الفرص والتهديدات الواقعية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي”.

حتى أن توماس ديتريتش، الأستاذ الفخري لعلوم الكمبيوتر بجامعة ولاية أوريغون، اتهم سوتسكيفر بـ “التصيد”، حيث قال، “إذا كان الوعي هو القدرة على التفكير في أنفسهم ونمذجة أنفسهم، فلم أر أي قدرة من هذا القبيل في شبكات اليوم”.

واتفق فالنتينو زوكا، الخبير في تكنولوجيا التعلم العميق، مع ديتريتش، قائلا إن الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي يكون واعيا هو كل “الضجيج”.

ولطالما كان لدى سوتسكيفر، الذي شارك في تأسيس OpenAI مع إيلون موسك والرئيس التنفيذي الحالي سام ألتمان في عام 2016، نقطة ضعف لما يسمى بالذكاء العام الاصطناعي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، ادعى الباحث ذات مرة أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي المتقدم يمكن أن يحل “جميع المشاكل في العالم”، أو يمهد الطريق لدكتاتورية عظمى.

المصدر: RT