بكين – رحبت اللجنة الأولمبية الروسية، بالقرار الذي أصدرته المحكمة الرياضية اليوم الاثنين، والذي أعلنت فيه سماحها للروسية كاميلا فالييفا بمواصلة مشاركتها في الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت اللجنة الأولمبية الروسية في بيان عبر تطبيق “تلغرام”: “غدا سيدعمها البلد هي وجميع المتزلجات الرائعات في المسابقة الفردية”، معتبرة أن ذلك “أفضل أخبار اليوم”.

ومن جهتها، أعربت اللجنة الأولمبية الأمريكية عن “خيبة أمل” من قرار محكمة التحكيم الرياضية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة سارة هيرشلاند “نشعر بخيبة أمل من الرسالة التي يبعثها هذا القرار”.

ولم تستجب المحكمة الرياضية لاستئناف الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، وسمحت للمتزلجة فالييفا بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين، وذلك بعد خضوعها لاختبار منشطات جاءت نتيجته إيجابية في 25 ديسمبر الماضي.

وأكدت المحكمة الرياضية في بيان لها اليوم الاثنين، رفع الإيقاف المؤقت عن المتزحلقة على الجليد والبالغة 15 عاما، معتبرة أن حرمانها من المشاركة في المنافسات الفردية في أولمبياد بكين الشتوي قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضررا “لا يمكن إصلاحه”.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد غدا الثلاثاء بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

المصدر: وكالات