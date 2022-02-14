ضغط نفسي غير مسبوق.. فالييفا تبكي في حضن مدربتها عشية النطق بالحكم

بكين – تداول رواد مواقع التواصل صورا للبطلة الروسية كاميلا فالييفا وهي تبكي في حضن مدربتها عشية إصدار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها في قضية عينتها “الإيجابية” العائدة لـ25 ديسمبر.

وتعاني فالييفا من ضغط نفسي غير مسبوق قبل أن تبدأ مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير وتختتم مشاركتها بالبرنامج الاختياري بعدها بيومين.

وخطفت فالييفا البالغة 15 عاما الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد “الميدالية الذهبية” برصيد 74 نقطة.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت الأربعاء، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد “بكين 2022” تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: “نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية”.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة “نوفوستي” نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ، وتم العثور على مادة “تريميتازيدين” المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات “روسادا” يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية “بكين 2022”.

ولكن قرار رفع الإيقاف المؤقت لم يمر مرور الكرام، حيث استأنف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية كل من الاتحاد الدولي للتزلج ISU والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) واللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن تصدر (كاس) قرارها النهائي في القضية غدا الاثنين.

المصدر: RT