ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل إن هناك بارقة أمل تبعد الليبيين عن الحرب؛ لأنه في كل المرات السابقة كان الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية تأتي من مليشيات مصراتة.

عقيل أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “مليشيات مصراتة هي اللاعب الأقوى في الغرب، ولكون الاسمين المطروحين سواء الدبيبة أو باشأغا من المدينة نفسها، فسيبقى الصراع بعيدًا، بل ويمكن حسمه في النهاية سلميًا”.

واعتبر أن احتمال انطلاق الحرب وارد جدًا باستخدام الأطراف الأخرى عبر المجموعات المسلحة من المدن الأخرى، التي أبدت دعمها للدبيبة، والأخير ما زال يعول على أن يكون هناك موقف دولي داعم لبقائه.

وحول دخول البلاد في حالة انقسام، علق قائلًا: “هذا الخطر صار حقيقيًا على أرض الواقع، مشددًا على أن سيناريو الحكومة الليبية إبان رئاستها من قبل عبد الله الثني لن يتكرر؛ إذ إن باشاآغا سيصرّ على أن يباشر مهامه من العاصمة طرابلس، ويتولى السلطة في جميع ربوع البلاد، ولن يرضى بأن يبقى بتشكيله الوزاري في الشرق، مقابل إصرار الدبيبة على بقائه في منصبه وعدم التسليم”.