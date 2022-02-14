ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن إجراءات تزكية فتحي باشاآغا لرئاسة الحكومة تمت بطريقة سرية وغامضة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، أضاف: “كلام رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن المجلس غير معني بمنح الثقة للحكومة هو أنصاف حقائق وغير دقيق، والاتفاق السياسي يقول إن الاستشارة الملزمة هي اجتماع مجلس الدولة والتصويت بنعم أو لا، وهذا لم يحدث على التعديل الدستوري أو على الحكومة”.

وأضاف: “لو كان هناك جلسة ستكون النتيجة إيجابية وتوافقية حول التعديل الدستوري وحول الحكومة، لكن قول رئيس مجلس الدولة إن المجلس غير معني بالحكومة غير صحيح، هناك استشارة ملزمة وهي تختلف عن التزكية التي لم تتم بشكل رسمي”.

وردًّا على سؤال عن وجود تحفظات على شخص باشاآغا، قال قزيط: “ليس هناك شخص لا توجد عليه تحفظات، نحن ندير إجراءات سليمة، ومن يفوز يفوز، لكن الإجراءات تمت بطريقة غامضة وسرية”.

وبشأن تأجيل جلسة مجلس الدولة التي كان مقررًا عقدها أمس السبت، أوضح قزيط: “هذا دليل على أن هناك خلافًا عميقًا في وجهات النظر واعتراض على الآلية التي تمت بها مسألة التوافق التي جاءت من الأبواب الخلفية”.