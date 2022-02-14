ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل جهود فرق دائرة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية لإصلاح الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية.

بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مواصلة هذه الفرق التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة الليل بالنهار في سبيل معالجة الضرر الذي لحق بالمنظومة، نتيجة الاشتباكات التي حدثت بمدينة الزاوية خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان: إن العمل مستمر لإرجاع دوائر تصريف الطاقة المتضررة للعمل خدمة للوطن والمواطن بمؤازرة من من أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الذين يقومون بتسهيل عمل الفرق وتأمين المواقع.