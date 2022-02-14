مصر – أظهرت بيانات رسمية مصرية، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير الماضي على أساس سنوي فيما كان عند مستوى 5.9% في ديسمبر الماضي.

وجاء ذلك بحسب بيان نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري امس ووفقا للبيان فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر بلغ 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.0% عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%) ومجموعة الخضروات بنسبة (4.3%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%) ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%).

كذلك ارتفاع مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%) ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%).

المصدر: وسائل إعلام مصرية