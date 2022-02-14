ليبيا – شارك عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي عبد السلام نصية ضمن وفد البرلمان العربي المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية.

المؤتمر عُقد تحت عنوان “عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي”، وذلك بحضور عدد من الوزراء والعلماء والمفكرين من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

والقى وفد البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حول دور المواطنة وأهميتها في تحصين المجتمعات العربية من التشرذم والانقسام، ومواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف والتعصب والكراهية، والحفاظ على سلامة المجتمع وأمن واستقرار الدولة.

ويسعى المؤتمر المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، للمساهمة في تعزيز وترسيخ المواطنة بمفهومها الشامل، وإرساء ثقافة التعايش المشترك وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي، فضلًا عن تعزيز المواطنة، باعتبارها قضية أمن وطني وقومي بالدرجة الأولى.