نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

الأردن – طالبت مذكرة نيابية مجلس النواب الأردني بتبني تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي والذي صنف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري.

وقال النواب في المذكرة الموقعة من 25 نائبا، إن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى، مطالبين بتعميم التقرير واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وإظهار هذا القرار إعلاميا بفضح الاحتلال وبذات الوقت مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت في 1 فبراير تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات “الفصل ونزع الملكية والإقصاء” التي قالت إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: “عمون”