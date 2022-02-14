إسبانيا – ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة الديربي الكتالوني التي جمعت امس بين برشلونة ومضيفه إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وافتتح برشلونة باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق بيدري، قبل أن يقلب إسبانيول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق سيرجي داردير وراؤول دي توماس في الدقيقتين 40 و64 على الترتيب.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تمكن برشلونة من تعديل النتيجة برأسية نجمه الهولندي لوك دي يونغ، ليتجنب خسارته الأولى أمام إسبانيول منذ عام 2009.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيرارد بيكيه ونيكولاس ريباودو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT