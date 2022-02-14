إيطاليا – انتزع نادي يوفنتوس تعادلا بشق الأنفس أمام مضيفه أتالانتا 1-1، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الأوكراني روسلان مالينوفسكي، لأتالانتا في الدقيقة 76، لكن البرازيلي دانيلو، أنقذ يوفنتوس من الهزيمة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، ارتقى لها المدافع البرازيلي فوق الجميع وحولها برأسية في الشباك.

وبعد هذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة ليحافظ على مركزه الرابع، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، متبوعا بغريمه إنتر ميلان بـ54، ويأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

المصدر: RT