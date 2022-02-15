ليبيا – صرح مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير “بانكول أديوي” بشأن ما موجود من تحديات أمام الهيئة القارية في القارة السمراء.

تصريحات “أديوي” التي نقلها عنه موقع “بي أن أن بلومبيرغ” الإخباري الكندي وتابعتها وترجمت ما يخض ليبيا منها صحيفة المرصد، انتقد خلالها حظر الأسلحة الذي تم فرضه على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومنها ليبيا؛ لأن هذا يستنزف أموالها ومواردها الطبيعية بشكل غير قانوني.

وأضاف “أديوي”: إن هذا الحظر يحفز على توظيف مرتزقة أجانب واستخدام قوات عسكرية خاصة للحفاظ على الأمن.

ترجمة المرصد – خاص