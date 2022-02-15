بكين – أحرز الفريق الروسي لرياضة البياثلون، الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4 × 7.5 كلم، وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.

وحل الفريق الروسي المشكل من كريم خليلي، وألكسندر لوغينوف، ومكسيم تسفيتكوف، وإدوارد لاتيبوف في المركز الثالث، خلف الفريق النرويجي الذي تصدر السباق وحاز على الميدالية الذهبية، والفريق الفرنسي الذي حل ثانيا ونال الفضية.

ورفعت روسيا بهذا التتويج، عدد ميدالياتها في الألعاب الأولمبية الحالية إلى 19 ميدالية متنوعة، بينها أربع ذهبيات، وست فضيات، وتسع ميداليات برونزية.

المصدر: نوفوستي