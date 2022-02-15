الرياض – ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 1.2 بالمئة، وهو نفس مستوى الشهر السابق له.

وارتفع التضخم في السعودية خلال يناير الماضي للشهر الـ 25 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الثلاثاء، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، والنقل 4.9 بالمئة.

ورفعت السعودية، أكبر مُصدر نفط في العالم، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب “كورونا.

الأناضول