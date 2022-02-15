ليبيا – حمل عضو مجلس النواب علي التكبالي، مجلس الدولة الإستشاري المسؤولية كاملة عن أي تقويض محتمل للتفاهمات التي تم التوصل إليها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن مجلس الدولة يريد أن يقود بدل أن يكون تابعًا لمجلس النواب، يدخل في البرلمان ثم يقرر، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للبرلمان، على حد تعبيره.

وأضاف التكبالي: “أنه مع ذلك، البرلمان ليس في خصومة مع مجلس الدولة، ونحن الآن بصدد الخروج من عنق الزجاجة، ولا نريد أي خصومات، لكن البرلمان يبقى أعلى سلطة تشريعية، وما يقوله و يتوافق عليه هو الخط الوحيد الذي على الجميع اللجوء إليه لحل خصوماتهم“.

يُشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري كشف في بيان له أمس الأحد أن قرارات تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والتعديل الدستوري، غير نهائية.