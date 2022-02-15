ليبيا – وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا أنطونيو بالداساري ولوكا كولومبو، على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة والشركة إيني شمال إفريقيا في مارس 2019، بحضور كل من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والانتاج أبو القاسم شنقير، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم.

المذكرة تنص على التفاهم على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز.

وذكرت مؤسسة النفط أنه وعلى الرغم من الوضع الصعب بسبب جائحة كورونا التزمت مع شركة Eni North Africa بقوة للعمل عن كثب لتنفيذ نشاط مذكرة التفاهم وتم تقديم 23 دورة حتى الآن لأكثر من 800 موظف في الأمن الصناعي بلغتين، في ليبيا وتركيا، منها 8 مواقع بعضها في مدينة طرابلس، والبعض الآخر بمواقع شركة مليته للنفط والغاز.

وأشارت المؤسسة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تحسين المعايير الأمنية في صناعة النفط والغاز الليبية لدعم العمليات البترولية، على الرغم من التحديات غير المسبوقة، مؤكدة التزامها بالتعاون مع إيني ملتزمة لمواصلة بذل أقصى جهد لتطوير وتحسين المعايير الأمنية لصناعة النفط والغاز في ليبيا.

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