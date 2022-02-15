ليبيا – حث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كافة الوزارات بالاستمرار في تنفيذ برامجها لخدمة المواطنين، مؤكدًا حرصه على تقديم الخدمات بشكل متساوٍ لكافة المدن.

الدبيبة وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام الجاري تابعتها صحيفة المرصد، قال: “نرسخ حيادية مؤسسات الدولة والنأي بها عن المناكفات السياسية، وسنكشف للمواطنين كافة مصروفات الحكومة لتحقيق الشفافية”.

وكلف الدبيبة وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني لصياغة قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمانة للشعب التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف: “لن نرهن مستقبلنا لمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات، ولا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم”.

وأردف: “قطار الانتخابات انطلق ولن نعود إلى الوراء، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد مرة أخرى”.

وواصل حديثه بالقول: “موعد انطلاق العملية الانتخابية سيكون في يونيو المقبل”.

الدبيبة أعلن تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات لاستكمال خطة التنمية، وتشكيل لجنة “خطة التنمية المحلية” برئاسة نائبيه الأول والثاني حسين القطراني ورمضان بوجناح ووزيري الحكم المحلي والتخطيط لوضع مقترح توزيع المخصصات والمتابعة لبرنامج البلديات بكافة أنحاء البلاد التي أكد أنها لن تخصص لشراء السيارات أو تسديد الديوان، إنما لاستكمال خطة التنمية المحلية.

الدبيبة وجه رسالة لوزراء حكومته قائلًا: “أوصيكم بشدة وحزم أن تتقوا الله في شعبكم وأن تحفظوا الأمانة، واعلموا أن خدمة الناس هي من أعظم العبادات عند الله، فلا بد من تحمل كل الصعوبات التي تأتي أمام الرجال لتخطيها، وأنتم لها، وحققتم الكثير من الإنجازات التي غار منها الكثير من الأعداء الذين لا يريدون مستقبلًا باهرًا للشعب، وأريدكم أن ترفعوا هاماتكم وتزيدوا الثقة في أنفسكم، ليبيا للجميع، وأنتم المسؤولون أمام الله والشعب، ولن نلتفت للوراء، وسنصل بليبيا لمحطة الانتخابات”.