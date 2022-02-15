ليبيا – أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الإثنين مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية.

المباحثات توجهت بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة بالتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، وأخرى في مجال الاستخدام الوظيفي، بالإضافة لمذكرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني ومجالات اخرى.

وأشار مكتب الدبيبة إلى أن هذه المذكرات أكدت على ما يجمع ليبيا وفلسطين من علاقات استراتيجية في كافة الصعد.

وفي هذا الصدد، أعرب الدبيبة عن أمله برؤية فلسطين دولة حرة مستقلة، مؤكدًا التزام ليبيا بدعم أشقائها الفلسطنيين والدفاع عن قضيتهم وحقهم في العيش الكريم في جميع المحافل الدولية.