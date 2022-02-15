ليبيا – قال الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي إن الحكومة لا شك بأنها صاحبة مصلحة في البقاء وحتى آخر رمق. مشيرًا إلى أن عبد الحميد الدبيبة لم يكن استثناء، لكن لم يتوقع منه، كونه غير منخرط في العمليات الحربية في السابق كما يقر هو وأنه لم يأتِ إلا من أجل السلام، وإذا به يحشد أو يحاول إثارة العمليات الحربية في الترهيب والتفزيع بها.

الروياتي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن في تقديره هذه خطوات جريئة وغير منطقية وغير واقعية، رغم الآلة العسكرية الأخرى التي تجابه هذه الآلة وتقسيم المؤيدين والرافضين، وما حصل ربما ليست حكومة فقط.

وأضاف: “تيار التأزيم منذ 2011 والكل يعرفه يأزم كل خطوة سياسية ولديه مخاوف دائمة لا تنتهي، وهو ما يعرف بتيار ساحات الثورة، ودائمًا يحاول أن يحرك النعرات والإشكاليات لتعطيل أي مشروع لا يرى فيه مصلحته أو لديه مخاوف معينة فيه، وبالتالي الكل اليوم حتى على مستوى الشارع الليبي لاحظنا أن ما حصل هو توافق فعلي وحقيقي كنا نبحث عنه منذ سنوات”.

كما تابع: “القوة الفاعلة والحقيقة والتي لديها أسماء رنانة ومعروفة حتى على مستوى الحرب الأخيرة، بركان الغضب غير موجودة ولم تصرح بأي تصريحات وأصبحت اجسام أكثر واقعية في التعاطي مع المشهد السياسي وأكثر براغماتية في التعاطي السياسي بقدر الاستطاعة، وهذا شيء جيد ربما، نتيجة تجربتها السابقة في السنوات الماضية وكونها أصبحت أجسامًا شرعية، وإذا ما نظرنا لطلب التحشيد الذي قامت به الحكومة وأذرعها الإعلامية وغيرها ممن يعملون معها وجدنا المحصلة صفر مقارنةً بالقوات المنتشرة في كل ليبيا بكافة صنوفها وأشكالها، لو استثنينا المنطقة الشرقية أعتقد المحصلة ليست بتلك الدرجة”.

ولفت إلى أن العلامات المؤكدة تقول إن القوة الحقيقية والفاعلة والشرعية الموجودة ستتماهى مع أي تغيرات سياسية يرتضيها الشعب الليبي ويعترف بها المجتمع الدولي، وأصبح بدرجة امتياز مقبولة على المستوى التشريعي والشرعي، منوهًا إلى أنه لا يوجد حكومة سابقة تحصلت على الاجماع والتوافق الكامل ما بين مجلس النواب والدولة.

وبيّن أن تماهي مجلس النواب مع مجلس الدولة وإعطاءه المكنة التي كانت مرفوضة الفترة السابقة بأن يشاركه في ترسيم المشهد السياسي الكامل بعد أن كان ينكره في العموم، خطوة متقدمة من أعضاء البرلمان.

أما بشأن شق الصف في الزاوية ومصراته وكيفية تفاديه فعلق قائلًا: “لم يعد هناك منطق اسمه شق صف في مدن كبيرة، هذه المدن تعج بالسكان والأفكار والمفاهيم والقيم التي تتبناها حواضر حسب المعطيات، هذا ليس منطقًا. التواصل والترابط المجتمعي في هذه المدن أعتقد يمنع أي احتراب، وما تشاهدونه اليوم هو ردات فعل ضاغطة تعبر كل منها عن قوة أخرى لكي تمنع أي محاولات تشطح بها الأنفس المريضة لإثارة فتنة معينة ورسالة للرأي العام الدولي والليبي أنه من يقول إن الحكومة مدعومة مئة بالمئة من مصراته لا بد أن يخرج من يقول لا أريد أن تمثلني هذه الحكومة للتعبير عن أن الخطاب الذي وجهه بهذا الشكل خاطئ وغير حقيقي، ولكن لا تعني العدائية للطرف الثاني حتى على مستوى الكتائب المسلحة والتي نتمنى أن تنتهي”.

ونوّه إلى أن السؤال المهم هو من الذي حرك فكرة بيانات التأييد والاستعراضات العسكرية لمحاولة الترهيب أو القول إن كل هؤلاء معي؟ وهو من يتحمل المسؤولية، وفقًا لتعبيره.

وعن إمكانية فتحي باشاآغا من تحقيق العدالة الانتقالية قال: “ولماذا غير قادر، هل أثبت أنه غير قادر؟ حديثك أن أحجامًا كبيرة من الشعب الليبي يرفضون هذه الخيارات، حدثوني خطوة بخطوة، إذا كان حديثكم في السابق أن الشارع يريد قوانين حقيقية لانتخابات تحققت وإن كنتم تريدون دستورًا فها هو تحقق، وتوافق تحقق، لو نجامل أي شخص بمجرد شطحات يتقلب فيها ويدغدغ المشاعر ويحاول أن يزرع النزاعات المشروخة من أجل تأزيم الموقف أكثر، لأين نريد أن نصل؟ هل نغلقها بيننا وبين الشرق؟ ويأتي شخص ويوصف ويقول هذا تحالف ما بين باشاآغا وحفتر وعقيلة، هذا تحالف ما بين الشرق والغرب. كلنا أخطأنا وإن كنا نريد أن نفتح صفحة من أجل بناء وطن موحد جديد علينا أن نحاول الإصلاح ولا نقف المعادلة من أجل تخوفات أقله معينة”.

وأردف: “دائمًا الحالة النفعية لديهم هي خطهم السياسي، اليوم قريب يرجعوننا مرة ثانية لانقسام أشر وأنكى مما حصل في العاصمة تحت ذريعة أن نحافظ على التيار المتأزم الخبيث، الذي في كل قضية سياسية يعطلها تحت شعارات رنانة يتغنون فيها ثورة ثورة ودماء الشهداء! دماء الشهداء تريد كانت وطنًا عندما خرجت، لا تريد فسادًا وانقسامًا دافعنا عن قضايا وكنت أول واحد في واجهة الصف الإعلامي الذي واجه الحالة الحربية عندما حاول حفتر أن يدخل طرابلس بالقوة، وللآن مؤمن بقضيتي في تلك الأثناء، وخسر المعركة، ولكن لا أفشل وحدة وطن”.