السودان – توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، إلى جوبا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام بين الفرقاء في دولة جنوب السودان.

ورافق “حميدتي” في زيارته الرسمية التي تستغرق يومين وزير الدفاع المكلف ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد صبير، وممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والدعم، وجهاز المخابرات العامة، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتأتي الزيارة “للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان خاصة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية” بحسب المصدر ذاته.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة “إيغاد”.

و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.​​​​​​​

الأناضول