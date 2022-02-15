مصر – أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” في دورته الخامسة.

وأوضح متحدث الرئاسة أن ذلك يأتي بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية.

ويستضيف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022″، 11 وزيرا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 19 مديرا تنفيذيا و8 أمناء عامين.

ويهدف الحدث لمناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول في قطاع الطاقة، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

المصدر: RT