ليبيا- التقى النائب العام الصديق الصور برئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى أبو حرارة وعدد من المعنيين بمؤسستي الإصلاح والتأهيل في الكويفية وقرنادة.

بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام تابعته صحيفة المرصد، أشار لحضور رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها وأعضاء النيابة العامة المكلفين بتفتيش هتين المؤسستين اللقاء لاستعراض ملاحظات أعضاء النيابة العامة في معرض تقرير التفتيش على المؤسستين ونزلائهما وأعمال العاملين فيهما.

وأضاف البيان: إن اللقاء شهد توضيح الأسباب التي أدت إلى افتقاد المؤسستين للاشتراطات المقررة لفضاء العيش وإحجام العاملين فيهما عن الالتزام بالقواعد الناظمة لتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات، فيما انتهى اللقاء إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات.

وتابع البيان: إن هذه الإجراءات من شأنها جعل أعمال المؤسستين متناغمة مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ومقتضيات الصكوك الدولية.