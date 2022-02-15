ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إنه ليس هناك أي عاقل سيقع في فخ الاحتراب سواء داخل مدينة مهمة جدًا كمصراته أو العاصمة طرابلس. معتقدًا أن هناك أطراف تتمنى أن تغرق مصراته في الاحتراب الداخلي وطرابلس كذلك حتى يضعفا وينجح هؤلاء في تحقيق اهدافهم التي فشلوا في تحقيقها من خلال ما وصفه بـ “عدوان عسكري غاشم“.

القماطي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاحتراب والانقسام الآن أصبحا مرفوضَين وخطًا أحمر، وما تعيشه البلاد حاليًا هي اختلافات في الاجتهادات السياسية ووجهات النظر والتدافع السلمي والرأي والرأي الآخر.

وتابع: “نحن في المنطقة الغربية منذ 2011 لليوم نعيش حالة من التعبير الحر والاختلاف السلمي الحر ولا نطبل لأحد ولا نعبد بشر بل نعبد الله فقط ونختلف فيما بيننا، لكن يحدث حسم للاختلاف من خلال الخيارات السلمية. أعتقد أن التوافق ما بين مجلسي النواب والدولة غير حقيقي وليس صلبًا، وهناك الكثير من أعضاء مجلس الدولة متذمرين ربما قيادة مجلس الدولة دخلت في صفقة لتقاسم الحكومة والتوافق من اجل مصلحة ذاتية للمجلسين يريدان الاستمرار في مواقعهم لأطول مدة ممكنة، بالتالي رفضوا وعرقلوا المسار الدستوري ويستعملونه كشماعة لذر الرماد في العيون”.

ورأى أن المجلسين لن يحسموا الدستور ولكنهم جادين جدًا في تشكيل حكومة؛ لأنه تلك هي الجائزة والغنيمة تقاسم الحكومة والوزارات والميزانيات وهذه الكارثة أن الساسة الذين جثموا على صدور الليبيين لا يرون في ليبيا إلا غنيمة ووزارت ومناصب وفسادًا مستشريًا، وليس من حكومة الدبيبة فقط بل كل الحكومات السابقة والمجالس التشريعية.

القماطي شدد على أنه إن أراد الجميع مصلحة ليبيا حقًا فعليهم ترك الشعب الليبي يختار برلمانًا جديدًا.