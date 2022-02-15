ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن داعش بات منحصرًا في منطقة الجنوب، وأن قدراته وتأثيره هناك بات محدودة بفعل الضربات المتلاحقة التي وجَّهها الجيش لأوكاره طيلة الفترة الماضية.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء ،قال: إنه رغم الدعم الذي تلقاه التنظيم خلال الفترة الماضية، وساعده في السيطرة على بعض البوابات الأمنية وترهيب المواطنين؛ فإن ذلك لم يمنع قوات الجيش من ملاحقة فلوله، وشل قدرته على الحركة داخل المدن أولًا، ثم تضييق الخناق عليه إلى أقصى حد بالصحراء.

وأبرز أن التنظيم استفاد من اتساع الصحراء، ووعورة ببعض المناطق الجبلية، وقلة السكان هناك، مما سهل له التنسيق مع عصابات تهريب البشر والسلاح والوقود، والجريمة المنظمة بتلك المنطقة؛ غير أن ذلك لم يمنع من محاصرته.

وأشاد المحجوب بتعاون أهالي الجنوب مع الجيش، مما سهل له القضاء على مراكز الدعم والتنظيم الاستراتيجي لداعش.