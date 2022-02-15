إيطاليا – قاد النجم المغربي سفيان أمرابط، فيورنتينا لتحقيق فوز بشق الأنفس وفي وقت قاتل على مضيفه سبيزيا (2-1)، في مباراة جمعت الفريقين أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا عن طريق مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك، في الدقيقة 42، لكن الكولومبي كيفين أوجوديلو، أدرك التعادل لسبيزيا قبل ربع ساعة من النهاية.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أرسل أمرابط تسديدة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليمني لحارس مرمى نادي سبيزيا، في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة إهدار بيونتيك ركلة جزاء احتسبها الحكم لفيورنتينا، في الدقيقة 16.

وبعد هذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركزالـ14.

المصدر: RT