الأردن – زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث أكد ثقته و”ثقة كل الأردنيين بدور حرس الحدود في حماية حدود الوطن”.

وأعرب الملك عبد الله عن فخره واعتزازه بـ”جهود نشامى حرس الحدود وتضحياتهم في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره”، مشددا على “ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا”.

كما أعرب عن اطمئنانه وثقته بـ”قدرات منتسبي القوات المسلحة على حماية الحدود، ليبقوا كما كانوا على العهد دوما، وفي أحلك الظروف التي مرت بها المملكة”.

المصدر: RT