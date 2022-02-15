ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي على ما عبر عنه بالصراع المتجدد على السلطة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تطرق إلى أوجه هذا الصراع المتمثل في إبعاد مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري رئيسَ حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الحليف الوثيق للأتراك، من خلال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا وهو الأخير ليس بغريب على أنقرة.

وأضاف التقرير: إن باشاآغا قد يساهم في إنجاح مساعي تركيا في تحقيق السلام مع شرق ليبيا. مبينًا أن الإطاحة بالدبيبة وهو “الرجل التركي في العاصمة طرابلس” شهدت تعاون خصوم أنقرة مع الموالين لها فيما امتنعت الأخيرة عن إبداء أي رأي صريح بالخصوص.

وتابع التقرير: إن الدبيبة تحدى بالاعتماد على الدعم المقدم له من تركيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية تحرك مجلس النواب بحجة أن الإدارة الموازية ستعرقل الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا، مع السعي لإبقاء الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس إلى جانبه.

وبين التقرير أن هذا الاتجاه جاء في وقت حاول فيه فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموالي على ما يبدو لأنقرة قيادة توجه ضد المستشار عقيلة صالح عبر عقد اجتماع مع 40 عضوًا في المجلس بالعاصمة طرابلس في الـ7 من فبراير الجاري، فيما قدمت العديد من الجماعات المدنية الدعم للدبيبة.

وأكد التقرير أن المدة التي يمكن أن تستمر فيها مقاومة الدبيبة تعتمد على القوى الأجنبية التي اعترفت بالقيادة الحالية في فبراير من العام 2021، مؤكدًا أن الفاعلين الدوليين الذين يؤيدون الآن بقائه حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يغيرون مواقفهم لمواجهة التطورات على الأرض.

وأضاف التقرير: إن العامل الرئيسي الآخر سيكون الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس التي قد تسبب بعض المتاعب لباشاآغا فيما قد يسبب الموالون للأخير في الأخيرة ومدينة مصراتة مشاكل للدبيبة، في وقت يزعم فيه البعض أنه لا يمكن لأي رئيس حكومة أن يتولى زمام الأمور بالعاصمة من دون مباركة تركيا.

ووفقًا لمراقبين يمثل تحدي الدبيبة لقرار مجلس النواب فرصة لخلق إدارة موازية وعكس مسار عملية توحيد المؤسسات وإشعال الصراع المسلح، فيما أشار التقرير إلى أن أنقرة أدركت بالفعل أن معسكر طرابلس مصراتة أصبح غير مستقر للغاية، بحيث لا يمكن الاعتماد عليه.

وأوضح التقرير أن النقد الرئيسي الذي واجهته أنقرة بشأن ليبيا هو أنها أصبحت طرفًا في الحرب ووضعت كل بيضها في سلة واحدة ما يعرض المصالح الوطنية للخطر فبعد كل شيء فشل الأتراك في ضمان اتفاقيتي التعاون العسكري والحدود البحرية التي وقعتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وبين التقرير أن العاصمة طرابلس لم تعد مكانًا يمكن لتركيا أن تؤثر فيه على مجرى الأحداث، في وقت يبدو فيه أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري المقرب من أنقرة يعيد تعديل موقفه أيضًا، فيما أصبح الحوار مع المعسكر الشرقي في ليبيا أمرًا لا مفر منه وسط الديناميكيات المتغيرة.

وتابع التقرير: إن ذوبان الجليد بين أنقرة وشرق ليبيا مهم لمعالجة الانقسامات وتوسيع حيز المناورة بعد الحرب، فالأتراك رغم نفوذهم السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس ساعون أيضًا لإنقاذ العلاقات الاقتصادية مع الجانب الشرقي ومنها مشاريع البناء التي لا تعد ولا تحصى في مدينة بنغازي.

وأضاف التقرير: إن الشركات التركية اضظرت للتخلي عن هذه المشاريع بسبب الصراع فيما تجري الاستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية للمدينة زادت الصادرات التركية إلى ليبيا بنحو 65% إلى مليارين و400 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو مبلغ قابل للزيادة في حال تحسين العلاقات مع الشرق.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إمكانية تخلي تركيا عن حماية الدبيبة وتشجيع باشاآغا على المضي قدمًا؛ لأنها تبدو حاليًا أقل تشددًا عما كانت عليه في العام 2019 إذا ثبت لها أن هذه الحماية مكلفة بالنسبة لها فيما يبقى خيار تركها للأوضاع تذهب باتجاه الانزلاق.

ترجمة المرصد – خاص