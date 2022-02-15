ليبيا – رأت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن استمرار مجلسي النواب والدولة الاستشاري في محاولة تسويق توافقهما تحت ذريعة تحقيق المطلب الشعبي بإجراء الانتخابات لا يمكن وصفه سوى أنه استخفاف بعقول الليبيين وعدم احترام إرادتهم.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قالت: إن المجلسين حاولا استرضاء الشارع بالحديث عن أن تغيير السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة، هو الأداة الفاعلة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت،مضيفةً: هم يسعون لتكرار المحاصصة على مقاعد الحكومة الجديدة.

وذهبت إلى أن ما سمته بـ”حالة الاستخفاف بالعقول الذي لم يعد ينطلي على أحد” أدى لوجود حالة من الاشمئزاز لدى قطاع كبير من الليبيين تجاه المجلسين، والتي عمقها تبادل أعضائهما الاتهامات مؤخرًا بالمسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات التي كان محددًا لها قبل نهاية العام الماضي.

وشككت النعاس في عزم المجلسين على إدارة الانتخابات بعد انتهاء مدة الـ14 شهرًا، وقالت: “التعديل الدستوري الذي تم إقراره لم يتضمن النص على إجراء الانتخابات في موعد معين، وجعل الأمر في إطار عمليات ومراحل متلاحقة متراكمة”.

ونوهت إلى أن بعض النواب أعلنوا أن إجراء الاستحقاق قد يحتاج لعامين على الأقل، مختتمة :” أن البعض اتهم المظاهرة التي خرجت في طرابلس للمطالبة بإسقاط المجلسين بأنها مدفوعة من الدبيبة ومؤيديه، معتبرةً أن قلة أعداد المتظاهرين وعدم انتظامهم يثبت عدم تبني أي طرف لهذه التظاهرة”.