إنجلترا – أشعرت إحدى شركات الكهرباء البريطانية مشتركيها باعتذارها على انقطاع التيار عنهم، وأخطرتهم خطأ بتعويضهم بـ”تريليونات” الدولارات.

ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للشيكات الخاطئة بعد أيام من انتقادات وجهت لشركة Northern Powergrid بسبب تأخرها في تعويض المتضررين عن انقطاع التيار.

وتدفع الشركة عشرات الآلاف من الدولارات لعملائها منذ انقطاع الخدمة في نوفمبر 2021، لكن 74 شخصا من هاليفاكس ونيوكاسل تلقوا شيكات “بتريليونات” الدولارات.

وشارك أحدهم صورة لشيك تلقاه بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وذلك بعد أن تقدم بشكوى من أن المبلغ الأول الذي دفع له تعويضا لم يكن كافيا.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الإشارة إلى عداد الكهرباء نقلت بشكل غير صحيح وتحولت إلى مبلغ التعويض”، مضيفة: “بمجرد أن حددنا الخطأ الكتابي، تأكدنا من إيقاف جميع شيكات العملاء البالغ عددها 74 حتى لا يمكن صرفها”.

وأكدت أن الشركة تعمل على التحقيق “في كيفية حدوث هذا الخطأ ونجري عمليات فحص للمدفوعات السابقة”، كما شكرت “العملاء الذين كانوا صادقين واتصلوا بنا، وقد أجرينا اتصالات مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع جميع العملاء الـ74 المتضررين للاعتذار عن الخطأ وطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة صحيحة لهم”.

المصدر: “الغارديان”