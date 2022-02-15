ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن حالة الاستياء لدى البعض تجاه مجلس الدولة والنواب ليست جديدة، وعدها جزءًا من المعارضة التي ينبغي أن تتواجد، وأن يستمع لما تطرحه حتى وإن لم تقدم البديل.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قال: إن مجلس النواب نجح في تكليف حكومة جديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية، سواء من الدول النافذة بالمشهد الليبي ولا البعثة الأممية.

وتابع بن شرادة: “مع تقديرنا الكامل للجميع، نرى أن استياء البعض لإنجازنا تلك القرارات الإيجابية والهامة، هو شرف لنا، ونرحب بدفع ضريبته بأن لا يتم انتخابنا مجددًا، ولا نسعى لهذا”.