روسيا – جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس رفض موسكو لتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، واصفا إياه بأنه عملية “لا نهاية لها وخطيرة جدا”.

وخلال لقاء أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ذكر بوتين أنه ينتظر منه ملاحظات حول رد الدول الغربية على المقترحات التي بعثتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وأوضح أن الحديث يدور عن قضايا الأمن في أوروبا والرد على هواجس روسيا المتعلقة “بتمدد الناتو شرقا الذي نعتبر أنه لا نهاية له وخطير جدا، وهو يتم الآن على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة بما فيها أوكرانيا”.

من جانبه أشار لافروف إلى أن ردود الولايات المتحدة على محاور المقترحات الروسية حول ضمانات الأمن كانت سلبية وأن الجزء الأول من هذه الردود لا يرضي روسيا، أما الجزء الثاني فكان بناء إلى حد ما.

وتابع الوزير أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن والناتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية، مضيفا أن الناتو وواشنطن مستعدان للدخول في حوار جدي مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية.

المصدر: الوكالات الروسية