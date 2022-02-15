ليبيا- أكد تقرير تحليلي دخول ليبيا إلى دورة جديدة من الأزمة السياسية فيها بعد تكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة بدلا عن الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشرته مجلة “السياسة الدولية والمجتمع” الأوروبية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا تواجه الآن واقعًا جديدًا خطيرًا يتمثل في تشبث الفصائل المتنافسة بالسلطة، ما يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسامات السياسية التي كانت مهيمنة على المشهد السياسي في الماضي.

وأضاف التقرير: إن ما يتم اقتراحه من خرائط طريق انتخابية مستقبلية يهدف إلى زوال الخصوم السياسيين مع ضمان البقاء السياسي إذ تعود التحركات التكتيكية من جانب الفصائل المتنافسة إلى ما لا يقل عن 12 شهرًا، فمنذ ذلك الحين أصبح مشروع الدستور وقانون الانتخابات والقضاء في ليبيا أسلحة.

وتابع التقرير: إن توظيف هذه الأسلحة يتم في معركة جديدة تدور حول خريطة الطريق الانتخابية في ليبيا؛ إذ يحاول الفاعلون السياسيون إما المماطلة أو إعادة ترتيب الانتخابات لإخراج أحد المنافسين من السلطة، مع الحفاظ على السلطة المؤسسية للفرد إلى أجل غير مسمى.

وبين التقرير أن حالة الجمود السياسي التي أوصلت ليبيا إلى واقعها الحالي بدأت بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي في وضع أساس دستوري للانتخابات الذي أصبح لاحقًا اختبارًا واقعيًا حول المدة التي سيستغرقها الانتقال السياسي في البلاد الذي لم يتم في وقت لاحق وفق التوقيتات المحددة.

وأضاف التقرير: إن مجلس النواب تمكن من سد كسر الجمود الذي تسبب فيه ملتقى الحوار السياسي من خلال إقرار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء الاستحقاق الانتخابي الأول قبل الاستحقاق الثاني بهدف الوصول إلى رئيس للبلاد ينهي ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

وتوقع التقرير بقاء مصير إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية غير واضح بموجب خارطة الطريق الجديدة لمجلس النواب، ما يعني أن التالي هو أزمة سياسية أعمق وتأخيرات محتملة للإجراء قد تمتد إلى سنوات في وقت استبعد فيه المجتمع الدولي بالفعل الاعتراف بأي بديل لحكومة الدبيبة.

وشدد التقرير على وجوب قيام الأمم المتحدة بعكس مسارها لمعالجة صراع النخبة الحالي على السلطة قبل إعادة جدولة الانتخابات المستقبلية، فالوقت قد حان لإظهار الجانب الأممي قيادة جريئة وإنعاشًا لأهداف عملية برلين فخارطة طريق مجلس النواب قد تطيل العملية السياسية لأجل بعيد.

وبين التقرير أن معالجة الأزمة الحالية في يلبيا تتمثل في افتراض أن الأفراد المسؤولين عنها سيتخلون عن طيب خاطر عن المؤسسات السياسية التي تشبثوا بها لسنوات، من خلال خارطة طريق انتخابية من تصميمهم الخاص، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي إيجاد خارطة أخرى محايدة.

ترجمة المرصد – خاص