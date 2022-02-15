ليبيا – اجتمع وفد من تكتل فزان النيابي أمس الإثنين مع السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة التونسية.

اللقاء تضمن وفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب تبادل وجهات النظر بين الجانبين ورؤية التكتل حول العملية السياسية في ليبيا.

وأكد وفد التكتل شكرهم للسفير على إهتمامه ودعمه لعملية التنمية في الجنوب، وحرصه الدائم على دعم جهود المصالحة الوطنية بين مكونات الجنوب وعودة الأمن والاستقرار للجنوب.

وشدد السفير على الدور الإيجابي لتكتل نواب فزان النيابي داخل مجلس النواب ومساهمته الفاعلة في كل المبادرات الوطنية الإيجابية.

ومن جانبه أكد التكتل حرصه على مواصلة التشاور والتواصل مع كل القوى الداعمة للأمن والاستقرار في ليبيا.