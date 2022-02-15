دونيتسك – أعلن إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك غير المعترف به دوليا، أن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أعدت خطة للهجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال باسورين لقناة “روسيا-2″، امس الاثنين: “لقد أعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية خطة للهجوم على أراضي الجمهوريتين، وستتم قريبا الموافقة عليها في مجلس الأمن الأوكراني”.

وأضاف أن أوكرانيا تحشد الوحدات العسكرية الإضافية إلى منطقة دونباس وتبدأ تدريب وإرسال مجموعات تخريبية للعمل في المدن. وتابع: “من حيث المبدأ فإن أوكرانيا تحت شعار السلام تستعد حقا للحرب”.

المصدر: تاس