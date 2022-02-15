ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ديفينس ويب” الجنوب إفريقي عن توقع اتفاقيات تعاون أوروبية جديدة لتوفير الوعي البحير المعزز للعمليات في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد توقيع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية “إي أم أس أي” اتفاقيات تعاون مع البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي لتعزيز عملية “إيريني” لفرض حظر الأسلحة الأممي المتحدة على ليبيا والمساهمة في عملية السلام في البلاد.

وأضاف التقرير: إن هذا التعاون في مجالات الأمن البحري والمراقبة يمكن من الجمع بين مصادر متعددة للمعلومات الخاصة بالسفن وبيانات الموقع بهدف تعزيز وعي القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في الأماكن ذات المخاطر العالية والحساسية بشكل خاص مثل السواحل الليبية.

وتابع التقرير: إن هذا الدعم يأتي في سياق سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي ولتمكين القوات البحرية التابعة للاتحاد من الاستمرار في مراقبة فرض حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية وكافة المعدات والتقنيات البحرية.

وبين التقرير أن هذا التعاون سيسمح بالوصول لمنصة خدمات البحر المتكاملة الخاصة بالوكالة الأوروبية للسلامة البحرية وعلى وجه الخصوص قدرات مراقبة السلوك الآلي، ما يساعد ضباط القوات البحرية الأوروبية في مراقبة الموانئ الليبية عن كثب، واستهداف ما هو مشبوه من السفن وفقًا لسلوكها.

ترجمة المرصد – خاص