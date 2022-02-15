أوكرانيا – دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وقال زيلينسكي في خطاب موجه إلى المواطنين، امس: “أتوجه إلى جميع ممثلي الدولة، والموظفين الحكوميين ونواب الشعب على كافة المستويات الذين غادروا البلاد أو يخططون للقيام بذلك في وقت قريب”.

وتابع: “إن الشعب الأوكراني كلفكم ليس فقط بإدارة الدولة بل وحمايتها، وهذا واجبكم أن تكونوا في مثل هذا الوضع معنا ومع الشعب الأوكراني. اقترح عليكم أن تعودوا إلى الوطن خلال 24 ساعة وأن تقفوا جنبا إلى جنب مع الجيش الأوكراني ودبلوماسيينا وشعبنا”.

وأعلن زيلينسكي أنه وقع مرسوما بإعلان يوم 16 فبراير عيدا وطنيا تحت اسم “يوم الوحدة” في أوكرانيا.

وأكد أن أوكرانيا “تسعى للسلام” وحل كل القضايا عن طرق المفاوضات.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية والأوكرانيا لروسيا بأنها تحضر “لهجوم عسكري” على أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة.

وفي هذا السياق دعا عدد من الدول مواطنيها لمغادرة أوكرانيا أو الامتناع عن السفر إليها. وسحبت موظفي سفاراتها أو قلصت عدد الكوادر فيها. كما غادر عدد من المسؤولين الأوكرانيين البلاد خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات