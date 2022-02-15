أوكرانيا – ذكرت صحيفة برافدا الأوكرانية أن عددا من رجال الأعمال غادروا أوكرانيا على متن رحلات مستأجرة في غضون يوم واحد.

وأوضحت الصحيفة أنها رصدت مغادرة حوالي 20 طائرة مستأجرة وطائرة خاصة العاصمة كييف في غضون يوم واحد فقط. وعلى وجه الخصوص، أفيد بأن رجلي الأعمال أندريه ستافنيتسر وفاسيلي خميلنيتسكي، قد غادرا البلاد.

وأضافت الصحيفة “أن رجلي الأعمال الأوكرانيين أندري ستافنيتسر وفاسيلي خميلنيتسكي اللذين غادرا أوكرانيا في رحلة عمل يعتزمان العودة إلى البلاد في الأيام المقبلة.

وأبلغت الخدمة الصحفية التابعة لرجل الأعمال ستافنيتسر الصحيفة بأنه سافر في رحلة عمل وسيعود إلى أوكرانيا في غضون أيام قليلة.

كما ذكرت الخدمة الصحفية لخميلنيتسكي أنه غادر مع الفريق للتدريب وأنه من المنتظر أن يعود إلى أوكرانيا في 20 فبراير، مشيرة إلى أن هذه الجولة تم التخطيط لها قبل ثلاثة أشهر وأن أطفال خميلنيتسكي لا يزالون في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرنية نقلا عن مصادر في مجال الطيران، أن مجموعة من شركات التأمين الدولية الكبرى تستعد يوم الاثنين للإعلان عن أنها لن تغطي مطالبات التأمين لشركات الطيران حين تحلق فوق أوكرانيا.

ولاحقا، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال بأن الحكومة قدمت ما يقرب من 600 مليون دولار كضمانات لشركات التأمين والتأجير لضمان سلامة الرحلات الجوية فوق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي