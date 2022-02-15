ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط إن بيان رئيس مجلس خالد المشري الذي وصف من خلاله عملية تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والتعديل الدستوري، بـ”غير النهائية”، جاء تصحيح لتصريحات المشري، التي كانت غير موفقة، على حد تعبيره.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” شدد على أن القول بأنه قد حدث توافق وفق الأصول القانونية هذا غير صحيح، نحن لدينا اتفاق سياسي، ولائحة داخلية، ينظمان الإجراءات بخصوص الحكومة أو التعديل الحكومي، ونقطة الانطلاق تكون من البرلمان، حيث يقترح صيغة ويدرسها مجلس الدولة ثم يوافق عليها”.

وأوضح أن مجلس الدولة لم تتم فيه العملية بشفافية، بل كانت العملية مريبة، والقانون يقول: إن هناك استشارة تُجرى مع مجلس الدولة بخصوص الحكومة، وهذه العملية لم تتم، وهذا خطأ خالد المشري الذي تعامل بطريقة مريبة، وسرية، وغامضة، مع الموضوع، على حد قوله.