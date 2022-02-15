وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها على أنغام الدي جي في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة دون “صد أو رد”.

هرع العريس للإمساك بوالدته، وقام بنقلها على الفور إلى أحد المستشفيات في ولاية راجاستان في الهند حيث أعلن الطبيب وفاتها.