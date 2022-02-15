مؤسسة مختصة في بيانات كرة القدم تتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

مؤسسة مختصة في بيانات كرة القدم تتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

إنجلترا – تزامنا مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا ودخول المسابقة القارية الأم في مراحلها الإقصائية، بدأت شركات الإحصاءات والتحليلات طرح الفرضيات والتوقعات.

ونشرت مؤسسة “fivethirtyeight”، التي تحسب فرص فوز الفرق في المباريات الفردية وفي البطولات بالاعتماد على البيانات والإحصاءات، توقعاتها بشأن الفائز المحتمل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب المؤسسة ذات المصداقية العالية، فإن مانشستر سيتي هو الفريق الأوفر حظا للفوز بالكأس ذات الأذنين هذا العام.

وتبلغ فرص “السيتي”، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية، في الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، 25 بالمئة وفقا لـ “fivethirtyeight”.

وجاءت توقعات “fivethirtyeight” كالتالي:

1- مانشستر سيتي – 25 بالمئة

2- بايرن ميونخ – 20 بالمئة

3- ليفربول – 14 بالمئة

4- أياكس – 13 بالمئة

5- تشيلسي – 10 بالمئة

6- ريال مدريد – 4 بالمئة

7- باريس سان جيرمان – 4 بالمئة

8- أتلتيكو مدريد – 2 بالمئة

9- فياريال – 2 بالمئة

10- إنتر ميلان – 2 بالمئة

المصدر:fivethirtyeight.com