ليبيا – دعا المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو” ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” لدعم النيجر لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ووفقًا لتصريحات لـ”فيتورينو” و”غراندي” على هامش زيارتهما إلى النيجر نشرها موقع “ديفدإسكورس” الإخباري الهندي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، فإن النيجر تحتاج لدعم مالي أكبر لمواجهة تداعيات تدفق من يتم إعادتهم إليها من ليبيا من المهاجرين غير الشرعيين.

وأثنى الرجلان على النيجر لتضامنها النموذجي الذي تجلى من خلال سياستها الشاملة للاجئين، من خلال توفير الدعم المنقذ للحياة للآلاف الذين تم إجلاؤهم من ليبيا من خلال آلية العبور في حالات الطوارئ واستضافة المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل في انتظار العودة إلى ديارهم.

ترجمة المرصد – خاص