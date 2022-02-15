مصر – أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في كلمة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022″، إلى أن صادرات قطاع البترول ارتفعت في 2021 إلى 13 مليار دولار.

وأعرب الوزير عن سعادته بالاجتماع مجددا خلال افتتاح النسخة الخامسة من الحدث، موضحا أن المعرض أصبح قبلة وتاريخا مهما على أجندة الطاقة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الحدث، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن معرض مصر الدولي للبترول أصبح منصة فعالة لكل المهتمين بصناعة البترول والغاز.

وأشار الملا إلى أن صادرات قطاع البترول ارتفعت في 2021 إلى 13 مليار دولار، وتم تحقيق الفائض في الميزان البترولي لأول مرة في عام 2021 بتكلفة 2.9 مليار دولار.

لافتا إلى أنه تم توقيع 37 اتفاقية بترولية، ويتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية للعام الثالث ليكون لدينا أكثر من 13 مليون وحدة، وتم توفير دعم يقدر بـ20 مليار جنيه سنويا، وتم تحويل 420 ألف سيارة للعمل بالغاز.

وعلى مستوى محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي تم إنشاء 600 محطة بخلاف 400 جاري الانتهاء من تنفيذها.

المصدر: اليوم السابع