ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته مجلة “نيوز أون أير” الهندية أن ليبيا واحدة من الدول التي تصدر لها الهند نباتات الدخن أو “القصب” وفقًا لما هو متداول في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى حبوب الدخن تعد مصدرًا غنيًا للبروتين والألياف والمعادن والحديد والكالسيوم، وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، في وقت يستخدمه الليبيون في صناعة العصيدة، وهو على أنواع، الذرة الرفيعة “الجوار” واللؤلؤي “باجرا” والإصبعي “راجي ماندوا”.

وأضاف التقرير: إن من بين الأنواع الأخرى لهذا النبات الدخن الصغير “كوتكي” و”كودو” و”بارنيارد”، وهو يزرع الدخن في 21 ولاية في الهند بما في ذلك “كارناتاكا” و”أندرا براديش” و”تاميل نادو” و”كيرالا” و”تيلانجانا” و”أوتاراخاند” و”جارخاند” و”ماديا براديش” و”هاريانا”.

وتابع التقرير: إن الهند باتت خامس أكبر مصدر لنبات الدخن على مستوى العالم لعدة وجهات رئيسية عربية من بينها الإمارات والسعودية والمغرب وتوسن واليمن وعمان والجزائر و ليبيا، فضلًا عن كونه يساهم في بناء سبل عيش مرنة لصغار المزارعين وقدرات التكيف مع تغير المناخ وتحويل النظم الغذائية.

ترجمة المرصد – خاص