ليبيا – انتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية مساعي الولايات المتحدة السابقة لفرض الديموقراطية على الشعب الليبي باستخدام القوة العسكرية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح إن ما حصل في ليبيا في العام 2011 مثل فرضًا لما يعرف بـ”الديموقراطية الانتقائية” بقوة السلاح، من خلال الطائرات المقاتلة، مبينًا أن هذا الأسلوب غير ناجع، فالنموذج الأميركي لم ينجح مع الشعوب الراغبة بالحفاظ على استقلالها النسبي.

وأضاف التقرير: إن هذه الشعوب تريد إقامة توازن وحياد بين القوى العظمى والتفاعل مع كل منها وفقًا لثقافتها وتقاليدها، في وقت تعتقد فيه الصين أن الديموقراطية الشعبية للجهور هي الأساس؛ لأن المنهج الديموقراطي ليس ثوبًا يقوم بتفصيله الغرب وإلباسه لجميع البلدان والأمم بالقوة.

وبين التقرير أن النموذج الأميركي للديموقراطية أثبت فشله في الولايات المتحدة نفسها بعد أن اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بتزوير الانتخابات الرئاسية، وهو ما يحتم التعامل مع الشعوب والبلدان بشكل واقعي بعيدًا عن المحاصرة والغزو والتركيز على تخطي الأزمات الكبرى.

ترجمة المرصد – خاص