سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء أنه سيقدم 10 آلاف تذكرة مجانية للمشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، “لمكافأتهم” على “الدعم الذي قدموه خلال أزمة كوفيد -19.

كما سيمنح “يويفا” 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها 6 آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 أيار المقبل في تورينو الايطالية.

وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبورغ الروسية، على 5 آلاف تذكرة “من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء”.

وسيمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا على 4 آلاف تذكرة، مقابل 3 آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة “كونفرنس ليغ” في تيرانا عاصمة ألبانيا.

المصدر: “أ ف ب”