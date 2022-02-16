ليبيا – رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردًا على سؤاله عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديد،قائلاً: إن المهم هو اختيار الشعب الليبي.

أردوغان وفي تصريحات خاصة للصحفيين في رحلة العودة من دبي أضاف: “أعلن فتحي باشاآغا ترشحه،وعلاقاتنا به جيدة،ومن ناحية أخرى العلاقات طيبة أيضًا مع عبدالحميد الدبيبة”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأردف: “ما تعرض له رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤسف ولدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف في ليبيا”.

وتابع أردوغان: “نرفض تعيين حكومة ليبية مؤقتة؛ لأن هذا لا يخدم ليبيا ونؤيد إجراء انتخابات تحقق للشعب الليبي مستقبل آمن”، مشددًا على أن المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف.