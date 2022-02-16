بكين – أحرزت روسيا ميدالية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، وذلك من خلال الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة البياثلون للسيدات تتابع “4 × 6 كلم”.

وحل الفريق الروسي المشكل من إيرينا كازاكيفيتش، وكريستينا ريزتسوفا، وسفيتلانا ميرونوفا، وأليانا نيجماتولينا، في المركز الثاني بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره ساعة واحدة و11 دقيقة و15.9 ثانية.

أما الميدالية الذهبية، فكانت من نصيب الفريق السويدي الذي أنهى السباق بزمن ساعة واحدة، و11 دقيقة، و03.09 ثانية.

ونال الفريق الألماني الميدالية البرونزية، بعدما أنهى السباق متخلفا بفارق 37 ثانية عن السويد.

وتمتلك روسيا الآن في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستمر منافساتها في بكين حتى الأحد المقبل، 21 ميدالية (4 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات).

المصدر: sportbox.ru